ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ದಂಡ ವಸೂಲಿ

ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.

English summary

Additional Traffic Commission of Bengaluru R. Hitendra has informed the people via twitter, the new system will be introduced shortly in which Bengaluru traffic police will come to traffic rules violaters' home and collect the penalty.