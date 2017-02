ಬಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್!

ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಡಿವಾಳ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಬಸ್ಸನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮಡಿವಾಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ರಾಜೇಸಾಬ್ ಗಂಟಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 17:50 [IST]

English summary

Constable with Madiwala traffic police, Rajesab Ghanti repaired a BMTC Volvo Bus that broke down near Madiwala Bridge on Hosur Road. His timely intervention saved motorists the ordeal of a traffic pileup.