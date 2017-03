ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಆಸೀಸ್ ಪಂದ್ಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 19:48 [IST]

English summary

The Bengaluru polic have imposed restrictions on roads in and around M Chinnaswamy Stadium for India vs Australia 2nd Test match held on March 04.