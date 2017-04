ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ಇದು ರಜಾ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮೀ..

ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ನಾನೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 16:20 [IST]

English summary

Traffic movement on Mysuru road was disrupted on Sunday morning as additional buses were deployed to beat the weekend rush.