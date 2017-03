ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ 3 ಬಲಿ

ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು; ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಕೂಡದೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನೇ ಮರೆತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 8:06 [IST]

English summary

Today's Top News, Breaking News, News in Brief March 07: Four scavengers died when the were on duty to clean a manhole at midnight in C.V.Raman Nagar of Bengaluru on March 7th, 2017.