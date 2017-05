"ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇದರ ಜತೆಜತೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಚಟದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ."

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 12:55 [IST]

English summary

Dr. U S Vishal Rao of Karnataka, India has been honored with the 2017 Judy Wilkenfeld Award for International Tobacco Control Excellence for his leadership in the fight against tobacco use in his home state of Karnataka and across India.