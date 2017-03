ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ ನಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೀರೆ ಶೋರೂಮ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೈಟಾನ್‍ ನ ಮೊದಲ ಸೀರೆ ಶೋರೂಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೈಮಗ್ಗ, ಕರಕುಶಲ ಸೀರೆಗಳ ಕಣಜ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರಿ...

Story first published: Friday, March 3, 2017, 12:08 [IST]

English summary

Titan opens its first Handloom apparel store in Bengaluru’s upscale Indiranagar, marking its entry into the women wear segment.