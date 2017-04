ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲೂ 'ಬಾಹುಬಲ' ಮೆರೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸುಗಳು ಸರಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದರೂ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಜಾಸ್ತಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 20:59 [IST]

English summary

Ticket rates in Bengaluru multiplexes is higher than any other cities of India, a comparison list.