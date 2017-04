ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಚಪಲಕ್ಕೆ 'ಅಪನಗದೀಕರಣ' ಕತ್ತರಿ

ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಂಡನ್, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

While the entire country was suffering with demonetisation move by Government of India, the tour enthusiasts of Bengaluru were forced to turn their faces towards less expresive places and even some persons changed their foreign tour plans to local tours, says the sources.