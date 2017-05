ಈ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ವೈ-ಫೈ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಪುಕ್ಕಟೆ ವೈಫೈ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 16:07 [IST]

English summary

BMTC officials are planning to introduce free WiFi at all major bus stations in Bengaluru.