ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಸ ಬಜೆಟ್ : ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀರಸ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿರುವುದು ಖೇದಕರ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಜೆಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

I feel really unhappy about Karnataka State Budget: 2017-18. There is no new schemes. And there are no solutions for drought affected area, JDS leader, former CM of Karnataka H D Kumaraswamy told.