ಐಸಿಎಸ್ಇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 200 ತಪ್ಪುಗಳು!

ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದರೂ 200 ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟುವಂತಾಯಿತು.

English summary

There are more than 200 mistakes in ICSE Kannada question paper, creates tension among the students. The ICSE (Indian Certificate of Secondary Education) examinations have started from March 10th.