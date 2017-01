ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ; 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಂಡಂತೆ.....

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಸ್ಯಕಾಶಿಯತ್ತ ದಾಂಗುಡಿಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Thousands of people are coming to Lalbagh to see flower show organised by Karnatak horticulture department on the occasion of republic day.