ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ: ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನೈಜೀರಿಯಾ ಪ್ರಜೆ

ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ 5ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 15:27 [IST]

The city crime branch (CCB)is arrested Nigeria citizen Frank(35) in bengaluru. The Frank trying to sell MDMA in front of Gorden city college. Police seized 35 grm of MDMA and other property worth Rs 5lac.