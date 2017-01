ಫೆ.19ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂದ್

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಫೆ.19ರಿಂದ ಏ.30ರ ತನಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಿಐಎಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 12:51 [IST]

English summary

