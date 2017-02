ವಿಡಿಯೋ : 10 ರು ನಾಣ್ಯ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವೇನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ?

10 ರುಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೌದು ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕೇ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋತಿಯಾ, ಮಾಡ್ಕೊಹೋಗು ಅಂತ ದಬಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕಾರ.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 15:03 [IST]

English summary

Ten rupee coins are getting rejected by shop keepers as rumour spreads about circulation of fake coins. Reserve Bank of India has given clarification that there are no fake coins. Still it is being rejected. One such incident happened at BIAL toll in Bengaluru.