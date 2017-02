ಜೈಲಿನೊಳಗೂ ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಜೀವಭಯ, 10 ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ಅಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತಾ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 15:56 [IST]

English summary

There is tight security around the cell in which Sasikala Natarajan is lodged. Based on an intelligence report that she should be attacked in jail, ten women constables have been deployed to guard her.