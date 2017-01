ಟೆಕ್ಕಿ ಶೋಭಾ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಆಸ್ತಿವಿವಾದ ಕಾರಣವೇ?

ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶೋಭಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

English summary

Preliminary inquiries revealed that Shobha was having a dispute with her relatives over property, which is in court, and was under depression. She was consulting a psychiatrist, police said, quoting family sources.