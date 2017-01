ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಟೆಕ್ಕಿ ಶೋಭಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 15:16 [IST]

English summary

A 30-year-old woman jumped to death from the building of her office in Bengaluru on Thursday. The woman identified as Shobha Lakshminarayana is said to have jumped from the fourth floor of the building soon after she logged into work.