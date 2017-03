ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ವರಮೇಧ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಸ್ವರಮೇಧ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಚಿನ್ಮಯ ಎಂ.ರಾವ್ ಹೊನಗೋಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಹೃದಯರಿಗೆ, ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚುವ, ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವರಮೇಧ ಜನ್ಮತಾಳಿದ

English summary

An event for music lovers is arranged on March 4th at Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru. The event is organised by Swaramedha International Music Academy.