ಬಾಂಬ್ ಮಾದರಿ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬಳಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಮಾದರಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಕಾಲ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Suspicious object creates scare near Lalbagh west gate, Jayanagar, Bengaluru. Bengaluru DCP south Sharanarappa confirmed the news and said bomb like object found near the park, a case has been registered at Siddapura police and are investigating the same.