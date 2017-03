ಭೀಮಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಟ ಸುದೀಪ್

ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಭರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಭೀಮಾ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ. ನಟ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರೈಮಾ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 7:13 [IST]

English summary

Bhima Jewellers, renowned jewellery retailers in South India is launched a state-of-the-art Prime Diagnostic on March 19 at Jayanagar in Bengaluru. Actor Kichcha Sudeepa, Mayuri and Minister Ramalinga Reddy were Present.