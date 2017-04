ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಟಿಪಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ 5 ಅಂಶಗಳು

ಕನಿಷ್ಟ ಐವತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ ಬಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

English summary

The Bangalore Water Supply and Sewerage Board (BWSSB) has issued a final notification making sewege tratment plants (STP) and dual-piping system mandatory for all exsting apartments having 50 adn more residential units/buildings measuring 5,000 square and above, which ever is lower.