ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್; ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು

ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕಮಿಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Submttd petn to #LokAyukta on reports of kickbacks paid 4 #Bengaluru 's #SteelFlyover n seekng disclsre of Cong MLC Diary siezed in IT raid pic.twitter.com/DnVAPwc91q

English summary

Rajya Sabha member Rajeev Chandrasekar filled a complent against culpable and erect public servants at Lokayukta in relation to the allegation that, Congress got the kickbacks in proposed Steel fly over between Basaveshwara Circle and Hebbal.