ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಮರ್ಪಕ – ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

English summary

State Government is trying to fulfil demands of the people relating to electricity, Energy Minsister D K Shivakumar told. He was answering the question of BJP MLA Aravind Limabavali in the session.