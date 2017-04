'PAY & USE'ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.

English summary

According to Karnataka Government new plan, Pay and use may become the maxim in the power supply sector too. Apartment complexes with more than 200 units and industries may have the option of buying prepaid meters in future.'PAY & USE'