ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಬ್ಯೂಗಲ್ ರಾಕ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲು ಶ್ಯಾನುಭೋಗ ಸಂಗೀತ ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ.) "ಶರೀಫರ ತತ್ವಾನುಭವ" ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Kodlu Shyanubhoga Music Trust(Reg.) is organizing a program on veteran Kannada Poet Shishunala Sharif's works. The program will be held in Bugal Rock Park Basavanagudi Bangalore on March