ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ರಜೆಯ ಮೋಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತದೇ ಮಣಬಾರದ ಬ್ಯಾಗು ಹೊತ್ತು ಶಾಲೆಯತ್ತ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Even though summer vacation has not completed yet, some schools in Bengaluru have already re-opened.