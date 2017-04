ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಸರಕಾರ

ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 8-9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತಗುಲಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಮೂಲದ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರ ಜತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

To de-congest traffic in Bengaluru, City Development Minister KJ George has come out with a project, which consist construction of four tunnels in vehicular density roads.