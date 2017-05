ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ!

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಿಂದ ಎನ್ ಒಸಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 12:08 [IST]

English summary

If u resides in Bengaluru, and wants to do some programmes in which more than 100 people will gather, then u have to pay fees to BBMP. BBMP has decided to implement Solid Waste Management Rules of 2016, soon.