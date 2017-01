ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ

ಕೇರಳದ ಸೋಲಾರ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಇಂದು(ಜನವರಿ 02) ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 18:02 [IST]

English summary

Former Kerala Chief Minister Oommen Chandy on Monday appeared in a city civil court in connection with a solar project cheating case, with the court directing him to be present before it on every hearing to begin the process of cross-examination.