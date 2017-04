ಹಾಸ್ಯ: ಮಲ್ಯಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬೇಲು, ಪತ್ತೇದಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾಗೆ ಸೋಲು

ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರಂತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿ, ಟ್ರಾಲ್ಸ್, ಮೀಮ್ಸ್ ಹರಡುವುದರೊಳಗೆ ಮಲ್ಯಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 18:02 [IST]

English summary

Social sites has gone crazy with trolls, tweets, memes about Indian Businessman, politician Vijay Mallya. Vijay Mallya arrested in London and later released on bail today.