ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2017ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ಜನ ಸುಂದರಿಯರು

ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಇನ್ನೂ ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ 2017ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, January 23, 2017, 15:15 [IST]

English summary

Six women from Karnataka qualify for Mrs India 2017. Mrs India Karnataka 2017 held in Orion Mall Bengaluru. Hundreds of contestants from different parts of the state had participated in the event that was dedicated to honour the married women.