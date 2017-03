ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ 6 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರು

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ', ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಆರು ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

English summary

Six citizens received the Namma Bengaluru Awards on Sunday, the flagship award of the Namma Bengaluru Foundation which recognises contributions towards the betterment of the city.