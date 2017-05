ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸ ತ್ವರಿತವಾಗಲಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಭೇಟಿ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೆರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎನ್ ಜಿಟಿ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದೆ ಎಂದರು.

English summary

With just a few days left for the expiry of the deadline set by the National Green Tribunal to clean Bellandur lake, Chief Minister Siddaramaiah drove along the lake side on Monday, taking stock of the cleaning process carried out by the civic agencies.