ವಿವಾದಿತ ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ ರದ್ದು

ವಿವಾದಿತ ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 11:42 [IST]

English summary

The Karnataka government dropped its ambitious yet controversial steel flyover project. An official announcement regarding the same was made by K J George. The decision seems to have been finalised in a meeting led by Bengaluru district-in-charge minister K J George.