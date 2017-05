ನಾನಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆರು ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 13:14 [IST]

English summary

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah gives green signal to fill-up of over 6000 D group vacancies in Social Welfare, Backward development and Minorities development departments on May 19, 2017.