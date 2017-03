ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಜನ ಮರೆತೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ - ದೇವೇಗೌಡ

English summary

Former prime minister H D Deve Gowda interacted with journalists in a press conference organized by Press Club Of Bengaluru on Wednesday. He said that as a chief minister Kumarswamy done a very good job. That is why people still remember his name and we can’t match his works with Yedyurappa or Sidaramaiah.