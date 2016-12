'ಸಿಯಾಚಿನ್' ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಮಾದ

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಗಡಿಭಾಗದ ಸಿಯಾಚಿನ್ ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A simple typo error came as a major embarrassment to the chief minister of Karnataka after his official Twitter handle deemed Siachen instead of Sichuan as part of China. The post was, however, taken down after it attracted severe criticism.