ದೇಶ ಕಾದ ಯೋಧನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೆ?

ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಕಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 10:12 [IST]

OneIndia is running a campaign to ensure that Mahadevi gets a job as promised by the Government of Karnataka. The campaign also seeks that the memorial for the braveheart comes up at the earliest.