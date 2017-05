ಕುಚಿನಾ ಕಿಚನ್ ಶೋ ರೂಮ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆದ ಕುಚಿನಾ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 12:13 [IST]

English summary

Kutchina, India’s first holistic kitchen solutions brand launched their first exclusive outlet in Bengaluru. Namit Bajoria, Director, Kutchina, addressed the media on the occasion and shared the brand’s achievements, growth and expansion plans for the city and region. The occasion was graced by the presence of renowned actress of the Kannada film industry, Ms. Sharmiela Mandre.