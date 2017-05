ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜಾಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಚರಂಡಿಯೊಂದರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ

English summary

Shanthakumar, a civic supervisor who fell into a drain in Bengaluru on 20th May, Saturday has not traced yet. The heavy rain failed to find any trace of him.