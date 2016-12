ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆಜಿ ಮಗು ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆಜಿ ಓದುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 9:53 [IST]

English summary

Sexual harassment to Bengaluru school girl, complaint registered in K.G.Halli police station by her parents.