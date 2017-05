ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹುಡುಗಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ

ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬೈದರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಆತನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹೆದರಿದ ಯುವತಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದ್ದಾಳೆ.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 14:04 [IST]

A Bengaluru man who has harassed a girl in Silk board bus stand on friday, May 12th, has arrested in Madival, Bengaluru today.