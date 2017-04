ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ

ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳ್ಳತದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 10:49 [IST]

English summary

M.D.Karthik, manager in a Big Bazaar has accused of sexual harassment on a beauty adviser, who was also a worker in the same Big bazaar. The lady had informed her administraion about this. But administration has removed her from the work.