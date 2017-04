ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸ್ಥಗಿತ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಸುಸ್ತಿದಾರರಾಗುತ್ತಿರುವ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಚಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Banks like State Bank of India (SBI) have stopped disbursing fresh vehicle loans to driver plying cars for Ola and Uber in Bengaluru after number of defaulters been rised.