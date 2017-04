ಹಿರಿಯ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ. ಹೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ನಿಧನ

ಹಿರಿಯ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ. ಹೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ(93) ಅವರು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ .

English summary

Senior writer and Gandhian Dr. Ho Sriniasaiah passes away in Jayadeva Hospital Bengaluru, this morning. His body body will be kept in Gandhi Bhavan near Shivanand circle, where people can pay their last respect.