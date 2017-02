ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭದ್ರತೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ; ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 13:29 [IST]

English summary

As Sasikala Natarajan coming to Bengaluru Central jail in Parappan Agrahara by Feb 14th evening to surrender as per the judgement of Supreme Court in illegal asset case, Karnataka Police beefed-up the security to the jail.