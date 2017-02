ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಯರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕುಮಾರ್ ಠಾಕೂರ್

English summary

The principal of a centralised premiere school was booked for sexually harassing his students in the school's Sadashivanagar campus, walked out on bail on February 2. The man was arrested under section 11 of POCSO act on January 31.