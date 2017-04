ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿಯ ಘಮ

ಕಾಫಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿಯ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಹಬೆ ಮೇಲೇರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Union minister Nirmala Sitharaman and Manoj Sinha released scented postage stamp on coffee in Bengaluru, today.